Виторган и Нинидзе разошлись – СМИ

Российский актер Максим Виторган и его пассия, актриса Нино Нинидзе, расстались. Об этом сообщает VistaNews.

По сообщению издания, пост, который Виторгон разместил в Stories Instagram, стал прямым подтверждением разрыва.

«Когда тебя предали – это все равно что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается», – такую цитату русского писателя Льва Толстого опубликовал актер.

Фото: mvitorgan / Instagram

С Нинидзе Виторгану приписывают роман. В июле 2019 года издание «Газета.Ru» писало, что Виторган и Нинидзе – пара и вместе отправились отдыхать.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.

23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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