Крушение самолета МАУ. Киев попросит допустить украинских следователей к работе в Иране

Украина попросит допустить украинских следователей к работе в Иране по расследованию катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», заявил журналистам 20 января в Киеве украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».

По словам министра, позиция Украины «остается твердой», вне зависимости от факта возвращения тел погибших в Украину.

«Но при этом у нас была позиция избежать декларирования «знания наперед». Нужно точное и беспристрастное расследование. Уголовное дело, возбужденное в Украине, должно быть завершено, и мы будем требовать, чтобы совместная следственная группа получила разрешение на работу в Иране, допуск к переговорам диспетчеров и так далее», – сказал Пристайко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета. 19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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