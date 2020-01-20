Возвращение легенды: Летиция Каста впервые за последние 10 лет вышла на подиум

В минувшие выходные в Париже состоялся показ модного дома Jacquemus, в котором приняли участие Белла и Джиджи Хадид, Саша Лусс, Даутцен Крез, Адут Акеч, Джоан Смоллс и другие модели. Но главной изюминкой шоу модельер сделал возвращение на подиум 41-летней модели и актрисы Летиции Касты, которая больше 10 лет не принимала участие в дефиле. Одна из самых популярных моделей 90-х, которую считают воплощением французского стиля и красоты, открывала показ в бежевой юбке-карандаш и вязаном топе из новой коллекции.

Я мечтал посотрудничать с Летицией Каста со своих юных лет. Она — воплощение французской красоты и красоты в целом. Я так счастлив, что она присоединилась к нашему показу,

— делился с Vogue 30-летний дизайнер Симон Порт Жакмю.

Летиция Каста

Летиция Каста начала карьеру модели в возрасте 15 лет. На пляже ее заметил фотограф агентства Madison Models Фредерик Креко и предложил первую работу. Каста заключила контракт Victoria’s Secret и L’Oréal, а кутюрье Жан-Поль Готье назвал ее своей музой. В конце 90-х она впервые попробовала себя в кино, снявшись в фильме «Остерикс и Обеликс против Цезаря». В интервью она рассказывала, что на мысль стать актрисой ее навели Жан-Поль Готье и Ив Сен-Лоран.

Они уверяли, что карьера модели не для меня, мне нужно попробовать себя в качестве драматической актрисы. Поначалу я была молода и не слушала, теперь же, сыграв больше двух десятков ролей в кино, я понимаю, как правы они были,

— рассказывала Каста.

Ее прорывом в кино стала роль Брижит Бардо в фильме «Генсбур. Любовь хулигана», за которую в 2011 году она была номинирована на премию «Сезар». В 2016 году Летиция попробовала себя в качестве режиссера. Летиция Каста на показе Victoria’s Secret в 1999 году Летиция Каста в роли Брижит Бардо в фильме «Генсбур. Любовь хулигана»В 2001 году Летиция родила дочь Сатин от фотографа Стефана Седнау, а также сына Орландо и дочь Афину от итальянского актера Стефано Аккорси. В 2017 году Летиция вышла замуж за французского актера Луи Гарреля, с которым она встречалась 2 года до свадьбы.

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