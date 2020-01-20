Зои Кравиц, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шарлиз Терон и другие гости и лауреаты премии Гильдии киноактеров

Ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards) прошла в США в 26-й раз. По традиции к ней приковано внимание кинокритиков и киноманов со своего мира, так как нередко фильмы, собравшие награды в этот вечер, становятся фаворитами и на главной кинопремии планеты — на «Оскаре».
В этот раз церемония отметилась историческим событием. Впервые за всю историю награды победу в категории «Лучший актерский состав» одержала иностранная картина, а именно драма Пон Джун-хо «Паразиты». Приз в категории «Лучшая мужская роль» ожидаемо взял Хоакин Феникс за роль в «Джокере». Во время речи он упомянул всех своих предшественников по этой роли — Сизара Ромеро, Джека Николсона, Хита Леджера, Джареда Лето, Марка Хэмилла. Отдельные слова уважения и благодарности были посвящены Хиту Леджеру — он любимый актер Хоакина. Напомним, за роль в «Джокере» Феникс также номинирован на премию «Оскар». В числе его соперников — Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер, Антонио Бандерас и Джонатан Прайс.
Шарлиз ТеронДженнифер ЭнистонДженнифер Лопес и Алекс РодригесСкарлетт Йоханссон и Колин ЖостТомас Кайл и Мишель Уильямс
Лауреатом аналогичной женской номинации стала Рене Зеллвеггер, исполнительница главной роли в фильме «Джуди».
Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон в этот вечер оба не остались без наград. Дженнифер получила награду за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале» за «Утреннее шоу», а Брэд взял приз как «Лучший актер второго плана» за фильм «Однажды в… Голливуде».
Полный список номинантов и победителей SAG Awards смотрите ниже:
Лучший актерский состав (кино)
«Паразиты»
«Скандал»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Однажды в… Голливуде»
Лучшая мужская роль (кино)
Хоакин Феникс — «Джокер»
Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
Адам Драйвер — «Брачная история»
Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
Марго РоббиЗои КравицРиз УизерспунНиколь КидманХоакин и Саммер Феникс
Лучшая женская роль (кино)
Рене Зеллвегер — «Джуди»
Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
Лупита Нионго — «Мы»
Шарлиз Терон — «Скандал»
Синтиа Эриво — «Гарриет»
Лучшая мужская роль второго плана (кино)
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Аль Пачино — «Ирландец»
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Джо Пеши — «Ирландец»
Джейми Фокс — «Просто помиловать»
Лучшая женская роль второго плана (кино)
Лора Дерн — «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
Николь Кидман — «Скандал»
Марго Робби — «Скандал»
Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл ДугласБрэд Питт и Леонардо Ди КаприоМилли Бобби БраунМайя ХоукКристиан Бэйл и Сиби БлажичЛучший актерский ансамбль в драматическом сериале
«Корона»
«Большая маленькая ложь»
«Игра престолов»
«Рассказ служанки»
«Очень странные дела»
Лучший актер в драматическом сериале
Питер Динклэйдж — «Игра престолов»
Стив Карелл — «Утреннее шоу»
Дэвид Харбор — «Очень странные дела»
Билли Крудап — «Утреннее шоу»
Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
Хелена Бонем Картер — «Корона»
Оливия Колман — «Корона»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Джоди Комер — «Убивая Еву»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
«Удивительная миссис Мейзел»
«Метод Комински»
«Шиттс Крик»
«Дрянь»
«Барри»
Брэд Питт и Дженнифер ЭнистонДженнифер Гарнер
Лора ДернРене ЗеллвегерЭрин Доэрти, Джош О’Коннор и Хелена Бонэм Картер
Лучший актер в комедийном сериале
Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
Алан Аркин — «Метод Комински»
Майкл Дуглас — «Метод Комински»
Билл Хейдер — «Барри»
Эндрю Скотт — «Дрянь»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
Джаред Харрис — «Чернобыль»
Махершала Али — «Настоящий детектив»
Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
Элизабет МоссЛюпита НионгоГленн Клоуз
Махершала Али и Аматус Сами-Карим
Том Хэнкс и Рита УилсонКоринн и Джейми Фокс и Аннализ Бишоп
Арнольд Вослу
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Эмили Уотсон — «Чернобыль»
Тони Коллетт — «Невероятное»
Патриша Аркетт — «Притворство»
Джои Кинг — «Притворство»
Лучшая команда каскадеров в фильме
«Мстители: Финал»
«Ford против Ferrari»
«Ирландец»
«Джокер»
«Однажды в… Голливуде»
Лучшая команда каскадеров в сериале
«Игра престолов»
«Блеск»
«Очень странные дела»
«Ходячие мертвецы»
«Хранители»
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