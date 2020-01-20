Зои Кравиц, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шарлиз Терон и другие гости и лауреаты премии Гильдии киноактеров

20.01.2020, 12:40, Разное

Ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards) прошла в США в 26-й раз. По традиции к ней приковано внимание кинокритиков и киноманов со своего мира, так как нередко фильмы, собравшие награды в этот вечер, становятся фаворитами и на главной кинопремии планеты — на «Оскаре».

В этот раз церемония отметилась историческим событием. Впервые за всю историю награды победу в категории «Лучший актерский состав» одержала иностранная картина, а именно драма Пон Джун-хо «Паразиты». Приз в категории «Лучшая мужская роль» ожидаемо взял Хоакин Феникс за роль в «Джокере». Во время речи он упомянул всех своих предшественников по этой роли — Сизара Ромеро, Джека Николсона, Хита Леджера, Джареда Лето, Марка Хэмилла. Отдельные слова уважения и благодарности были посвящены Хиту Леджеру — он любимый актер Хоакина. Напомним, за роль в «Джокере» Феникс также номинирован на премию «Оскар». В числе его соперников — Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер, Антонио Бандерас и Джонатан Прайс.

Шарлиз ТеронДженнифер ЭнистонДженнифер Лопес и Алекс РодригесСкарлетт Йоханссон и Колин ЖостТомас Кайл и Мишель Уильямс

Лауреатом аналогичной женской номинации стала Рене Зеллвеггер, исполнительница главной роли в фильме «Джуди».

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон в этот вечер оба не остались без наград. Дженнифер получила награду за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале» за «Утреннее шоу», а Брэд взял приз как «Лучший актер второго плана» за фильм «Однажды в… Голливуде».

Полный список номинантов и победителей SAG Awards смотрите ниже:

Лучший актерский состав (кино)

«Паразиты»
«Скандал»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Однажды в… Голливуде»

Лучшая мужская роль (кино)

Хоакин Феникс — «Джокер»
Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
Адам Драйвер — «Брачная история»
Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

Марго РоббиЗои КравицРиз УизерспунНиколь КидманХоакин и Саммер Феникс

Лучшая женская роль (кино)

Рене Зеллвегер — «Джуди»
Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
Лупита Нионго — «Мы»
Шарлиз Терон — «Скандал»
Синтиа Эриво — «Гарриет»

Лучшая мужская роль второго плана (кино)

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Аль Пачино — «Ирландец»
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Джо Пеши — «Ирландец»
Джейми Фокс — «Просто помиловать»

Лучшая женская роль второго плана (кино)

Лора Дерн — «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
Николь Кидман — «Скандал»
Марго Робби — «Скандал»
Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл ДугласБрэд Питт и Леонардо Ди КаприоМилли Бобби БраунМайя ХоукКристиан Бэйл и Сиби БлажичЛучший актерский ансамбль в драматическом сериале

«Корона»
«Большая маленькая ложь»
«Игра престолов»
«Рассказ служанки»
«Очень странные дела»

Лучший актер в драматическом сериале

Питер Динклэйдж — «Игра престолов»
Стив Карелл — «Утреннее шоу»
Дэвид Харбор — «Очень странные дела»
Билли Крудап — «Утреннее шоу»
Стерлинг К. Браун — «Это мы»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
Хелена Бонем Картер — «Корона»
Оливия Колман — «Корона»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Джоди Комер — «Убивая Еву»

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

«Удивительная миссис Мейзел»
«Метод Комински»
«Шиттс Крик»
«Дрянь»
«Барри»

Брэд Питт и Дженнифер ЭнистонДженнифер Гарнер

Лора ДернРене ЗеллвегерЭрин Доэрти, Джош О’Коннор и Хелена Бонэм Картер

Лучший актер в комедийном сериале

Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
Алан Аркин — «Метод Комински»
Майкл Дуглас — «Метод Комински»
Билл Хейдер — «Барри»
Эндрю Скотт — «Дрянь»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
Джаред Харрис — «Чернобыль»
Махершала Али — «Настоящий детектив»
Рассел Кроу — «Самый громкий голос»

Элизабет МоссЛюпита НионгоГленн Клоуз

Махершала Али и Аматус Сами-Карим

Том Хэнкс и Рита УилсонКоринн и Джейми Фокс и Аннализ Бишоп

Арнольд Вослу

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Эмили Уотсон — «Чернобыль»
Тони Коллетт — «Невероятное»
Патриша Аркетт — «Притворство»
Джои Кинг — «Притворство»

Лучшая команда каскадеров в фильме

«Мстители: Финал»
«Ford против Ferrari»
«Ирландец»
«Джокер»
«Однажды в… Голливуде»

Лучшая команда каскадеров в сериале

«Игра престолов»
«Блеск»
«Очень странные дела»
«Ходячие мертвецы»
«Хранители»



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