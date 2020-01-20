Россияне смогут купить «красивые» автономера через портал Госуслуг

20.01.2020, 12:37, Разное

С начала следующего года россияне смогут выкупать «красивые» автономера через портал госуслуг. Однако они будут облагаться повышенной пошлиной, сообщает Национальная служба новостей. 

Такие номера будут стоить гораздо больше обычных. Однако затраты можно будет снизить, приобретя знак через виртуальный аукцион. Правила, по которым будут проводиться торги, будут устанавливать региональные власти. При этом каждый участник процесса сможет сделать ставку не более пяти раз, сообщает «Коммерсант».



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