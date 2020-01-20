Минфин отчитался об исполнении бюджета на национальную оборону

Исполнение бюджета РФ на национальную оборону в 2019 году составило 92,7% или 2,998 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Минфина.
Всего в прошлом году из бюджета было выделено 3,2 трлн рублей, передает ТАСС.
Бюджет на развитие Вооруженных сил РФ в 2019 году был исполнен на 94,7%, на реализацию международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества – на 97,1%, на прикладные научные исследования в области национальной обороны – на 85,2%.
Исполнение бюджета по государственной программе «Обеспечение обороноспособности страны» составило 99,8%: изначальный бюджет в 1,477 млрд рублей было фактически исполнен на 1,475 млрд рублей.
Бюджет 2019 года по госпрограмме «Космическая деятельность России» был исполнен на 71,2% (было освоено 183,1 млрд рублей из выделенных на эту программу 257,2 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния РФ в 2019 году вырос в 1,9 раза – до 7,773 трлн рублей, информирует Минфин.
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