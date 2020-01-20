Зеленский о Голодоморе: Это не социальная или экономическая трагедия, а геноцид

Для Украины Голодомор 1932−1933 годов является геноцидом, а не социальной или экономической трагедией, как кто-то пытается это представить, заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, «миллионы людей погибли», и многие страны признали Голодомор геноцидом украинского народа. Президент подчеркнул, что «Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом».
Президент Украины отметил, что «было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию». При этом Зеленский выразил уверенность, что «в будущем люди поймут, какова история Украины и каковы реальные факты».
Голодомор расценивается в Украине как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. На сайте МИД Украины сообщается, что 24 страны признали Голодомор геноцидом. Израиль не входит в этот список.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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