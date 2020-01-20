Объем ФНБ в 2019 году вырос до 7,773 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния РФ в 2019 году вырос в 1,9 раза – до 7,773 трлн рублей, информирует Минфин.

По состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 4,036 трлн рублей, передает ТАСС.

Кроме того, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП.

Объем поступивших доходов предварительно составил 20,187 трлн рублей или 101,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о федеральном бюджете. Исполнение расходов предварительно составило 18,22 трлн рублей или 98,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному указанным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

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