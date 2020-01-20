Число инфицированных новым коронавирусом в Китае резко выросло

Представители китайских властей в городе Ухань подтвердили 136 новых случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние три дня, что является серьезным всплеском.

Муниципальный комитет Уханя по здравоохранению сообщил, что общее число заболевших превысило 200, включая два новых случая в Пекине и один в Шэньчжэне на юге Китая. Большинство подтвержденных случаев описываются как заболевания средней тяжести, но три заболевших скончались.

Врачи в Ухане, седьмом по численности населения городе Китая, расширили скрининг потенциальных больных. Они призывают людей уделять повышенное внимание личной гигиене и прикрывать рот при кашле и чихании.

В пятницу федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний в США начали обследовать пассажиров, прибывающих из Уханя, в трех аэропортах: Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Аэропорты в Японии, Таиланде, Южной Корее и Сингапуре также проводят скрининг пассажиров.

Пассажиры, прибывшие в воскресенье утром в Сан-Франциско, говорят, что они прошли скрининг. По их словам, это была простая процедура: им измерили температуру и попросили заполнить анкету.

Особое беспокойство органов здравоохранения Китая и США вызвано тем, что многие граждане Китая могут отправиться в путешествие в связи с Новым годом по лунному календарю, который наступает 25 января, – как внутри Китая, так и за его пределы.

Коронавирус относится к широкому семейству вирусов, способных вызывать целый ряд заболеваний – от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (также известного как атипичная пневмония), который унес жизни около 800 человек 17 лет назад. Та эпидемия также началась в Китае.

О новом штамме, получившем название 2019-nCoV, китайским экспертам в области здравоохранения известно мало. В частности, неясно как он передается. Они подозревают, что вспышка началась на рынке морепродуктов в Ухане, где также продаются куры и другие виды птиц, летучие мыши, сурки и мясо диких животных. Однако некоторые пациенты утверждают, что никогда не посещали этот рынок.

Медицинские службы призывают к осторожности, но считают, что повода для паники нет. ВОЗ не рекомендует ограничивать поездки в Китай. Национальный комитет Китая по здравоохранению считает, что нынешняя вспышка «предотвращаема и поддается контролю».

Согласно последним данным и анализу ВОЗ, есть свидетельства ограниченной передачи вируса от человека к человеку. Об этом ВОЗ написала в Твиттере в воскресенье. Это соответствует опыту других респираторных заболеваний, особенно других вспышек коронавирусов.

«Хотя пока нет четких свидетельств устойчивой передачи вируса от человека к человеку, у нас нет достаточных свидетельств, чтобы оценить степень передачи от человека к человеку. Это один из моментов, за которым ВОЗ внимательно следит», – говорится в твите.

https://twitter.com/WHOWPRO/status/1218741296073859072

Все новые случаи, о которых было объявлено на этих выходных, касаются взрослых в возрасте от 25 до 89 лет. Среди заболевших 78 мужчин и 75 женщин, сообщил Центр по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний, который перевел заявление уханьского комитета.

Из 198 подтвержденных случаев 28 пациентов вылечились или выписаны из больницы. Из 170 человек, которые все еще лежат в больнице, состояние 126 оценивается как средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 35 человек, в критическом – 9. Три человека скончались. Госпитализированные пациенты в Ухане изолированы в специальном медучреждении.

Число близких контактов заболевших, которые были взяты под наблюдение врачей, выросло с 763 до 817. Для 90 человек обследование пока не закончено. Пока среди контактов связанных случаев заболевания не выявлено.

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