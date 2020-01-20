Бывшая жена находящегося при смерти Соловьева рассказала о его состоянии

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимационное отделение больницы. СМИ сообщали, что он находится в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть эти слухи, передает RT.
Актриса Татьяна Друбич назвала эти данные «фейком» и заявила, что артист страдает лишь от незначительных проблем со здоровьем. Ранее появилась информация о том, что 75-летний Соловьев пережил ишемический инсульт и буквально находится при смерти.
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Последнее: Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимационное отделение больницы. СМИ сообщали, что он находится в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть эти слухи, передает RT. Актриса Татьяна Друбич назвала эти данные «фейком» и заявила, что артист страдает лишь от незначительных проблем со здоровьем. Ранее появилась информация о том, что 75-летний Соловьев пережил […]
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