Бывшая жена находящегося при смерти Соловьева рассказала о его состоянии

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимационное отделение больницы. СМИ сообщали, что он находится в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть эти слухи, передает RT.

Актриса Татьяна Друбич назвала эти данные «фейком» и заявила, что артист страдает лишь от незначительных проблем со здоровьем. Ранее появилась информация о том, что 75-летний Соловьев пережил ишемический инсульт и буквально находится при смерти.

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Последнее: Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимационное отделение больницы. СМИ сообщали, что он находится в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть эти слухи, передает RT. Актриса Татьяна Друбич назвала эти данные «фейком» и заявила, что артист страдает лишь от незначительных проблем со здоровьем. Ранее появилась информация о том, что 75-летний Соловьев пережил […]