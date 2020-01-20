Мнение: «Превентивный удар»

Как и ожидалось, цифра потерь после атаки хуситов на лагерь в Марибе https://colonelcassad.livejournal.com/5578536.html существенно выросла.
Согласно саудовским источникам, в результате атаки погибло 111 человек и более 200 получили ранения. С учетом того, что среди раненых много тяжелых, цифра погибших скорее всего продолжит расти. По сути, одним ударом смахнули с доски до батальона саудовских наемников.
Достаточно наглядное свидетельство смертоносности новых иранских вооружений, которые поставляются в Йемен.
По неподтвержденной информации (саудиты пока не подтверждают), среди погибших мог быть командир 4-й бригады хадистов Аль-Самаки.
Хуситы заявили, что это был превентивный удар по наемникам, которым вскоре предстояло отправиться в Аден, где они должны были укрепить позиции хадистов и их саудовских хозяев.
Ударам ракет и беспилотников подверглись полевые казармы, полевая мечеть и слад боеприпасов.
Хуситы обещают и дальше уничтожать наемников интервентов, пока те не выведут войска из Йемена и не прекратят бомбардировки йеменских городов.
Видео некоторых последствий тут https://twitter.com/ClintWarren6/status/1218853129086783489
Министр информации хадистов заявил, что ООН должна осудить эту "месть хуситов за Сулеймани".
Тут стоит напомнить, что когда Сулеймани был убит, он как раз ехал на встречу с премьер-министром Ирака, где должен был обсуждаться план деэскалации отношений Ирана и Саудовской Аравии.
Ну а теперь вместо планов деэскалации, месть за Сулеймани прилетает в том числе и саудитам, хотя им и так прилетало постоянно за все то, что они сотворили с Йеменом.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимационное отделение больницы. СМИ сообщали, что он находится в крайне тяжелом состоянии, но его бывшая супруга поспешила опровергнуть эти слухи, передает RT. Актриса Татьяна Друбич назвала эти данные «фейком» и заявила, что артист страдает лишь от незначительных проблем со здоровьем. Ранее появилась информация о том, что 75-летний Соловьев пережил […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Где поставить оценку учителю? / 17 декабря
- На юге Москвы водитель сбил ребенка на дороге / 24 декабря
- Мнение: Военная помощь Турции / 1 января
- «Где взять деньги?» Зеленскому задали неудобный вопрос о пенсии — видео / 18 декабря
- Ученые: Форма пупка может рассказать о здоровье человека / 18 января
- Мнение: О газовом транзите через Украину / 22 декабря
- Обманутые дольщики Подмосковья провели митинг в Красногорске / 8 декабря
- Cozy Little Christmas: Кэти Перри поделилась рецептом идеальных рождественских каникул / 4 декабря