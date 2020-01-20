Мнение: «Превентивный удар»

Как и ожидалось, цифра потерь после атаки хуситов на лагерь в Марибе https://colonelcassad.livejournal.com/5578536.html существенно выросла.

Согласно саудовским источникам, в результате атаки погибло 111 человек и более 200 получили ранения. С учетом того, что среди раненых много тяжелых, цифра погибших скорее всего продолжит расти. По сути, одним ударом смахнули с доски до батальона саудовских наемников.

Достаточно наглядное свидетельство смертоносности новых иранских вооружений, которые поставляются в Йемен.

По неподтвержденной информации (саудиты пока не подтверждают), среди погибших мог быть командир 4-й бригады хадистов Аль-Самаки.

Хуситы заявили, что это был превентивный удар по наемникам, которым вскоре предстояло отправиться в Аден, где они должны были укрепить позиции хадистов и их саудовских хозяев.

Ударам ракет и беспилотников подверглись полевые казармы, полевая мечеть и слад боеприпасов.

Хуситы обещают и дальше уничтожать наемников интервентов, пока те не выведут войска из Йемена и не прекратят бомбардировки йеменских городов.

Видео некоторых последствий тут https://twitter.com/ClintWarren6/status/1218853129086783489

Министр информации хадистов заявил, что ООН должна осудить эту "месть хуситов за Сулеймани".

Тут стоит напомнить, что когда Сулеймани был убит, он как раз ехал на встречу с премьер-министром Ирака, где должен был обсуждаться план деэскалации отношений Ирана и Саудовской Аравии.

Ну а теперь вместо планов деэскалации, месть за Сулеймани прилетает в том числе и саудитам, хотя им и так прилетало постоянно за все то, что они сотворили с Йеменом.

Источник: Colonel Cassad

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