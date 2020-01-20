Блогер Нафосат Оллашукурова уехала из Узбекистана после принудительной госпитализации в психдиспансер

20.01.2020, 12:25, Новости дня

Блогер из Узбекистана Нафосат Оллашукурова, которая в прошлом году три месяца по решению суда провела в Хорезмском психоневрологическом диспансере, заявила, что уехала из Узбекистана.

«Дорогие соотечественники, я была вынуждена покинуть страну. Но я бы не хотела, чтобы вы расценивали это как трусость или побег», – написала она в Facebook.

 

Блогер объяснила, что даже после выписки из психиатрической больницы власти предприняли несколько попыток поставить ее на учет в Ташкентскую городской психиатрической больницу, что могло закончиться новой госпитализацией в любой момент. 

«Дорогие друзья, я пришла к выводу, что блогеры в Узбекистане не могут действовать свободно и вынуждены уезжать, – подчеркнула Оллашукурова. – Я хотела бы поблагодарить посольство США в Узбекистане, правозащитную организацию «Эзгулик», а также Абдурахмана Ташанова и адвоката Умида Давлетова, который помог мне в моем отъезде». 

32-летнюю учительницу английского языка Нафосат Оллашукурову, которая вела блог в фейсбуке под именем Shabnam Olloshkurova, осенью 2019 года по решению суда поместили  на принудительное лечение ​в психоневрологический диспансер. Это произошло после того, как Оллашукурова присоединилась к пешему ходу журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников из Хорезма в Ташкент. Люди шли на прием к министру внутренних дел Узбекистана, намереваясь рассказать ему о том, как их незаконно преследуют. Всех участников пешего хода задержали и приговорили к административным арестам. 

 

Оллашукурову также арестовали на 10 суток, признав ее виновной в хулиганстве, сопротивлении полиции и несанкционированной акции. 

После того, как женщину отправили отбывать административный арест, в Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что у нее якобы начались некие «психологические изменения»: «психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома».

 

В решении суда также было сказано, что Оллашукурова «представляет угрозу для себя или окружающих». Оллашукурову освободили из диспансера лишь в декабре 2019 года. 

Отец блогера Болтабой Оллашукуров заявлял, что его дочь никогда не страдала психическими заболеваниями, а главный психиатр Министерства здравоохранения Узбекистана Левон Амбарцумов подчеркивал, что психическое состояние Оллашукуровой носит временный характер и не является хроническим расстройством. Международная прессозащитная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) потребовала от властей Узбекистана освободить женщину. Но власти Узбекистана проигнорировали эти заявления.



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