«В Дубае крещенская вода теплее»: Кравец в купальнике за 200 тысяч смыла все грехи

«Все знают про обычные для Крещения морозы в России, поэтому я, мерзлячка по натуре, заранее решила уехать на этот праздник в теплую страну, ведь кто ж знал, что на родине холодов и снега не будет, – призналась красавица. – Согласитесь, окунуться в воду, температура которой 22 градуса, комфортнее и приятнее, нежели та, которая почти ледяная!»

Алена уверена, что на Крещение вся вода святая – что в купели, что в Индийском океане. «В этом году моей иорданью стал Персидский залив, – улыбается Алена. – Ради такого случая я купила стильный дизайнерский купальник из натурального шелка ручной работы за 200 тысяч рублей. На шикарной яхте мы отплыли от берега, я перекрестилась и нырнула. Ощущения незабываемые! се грехи смыла!» Так и хочется процитировать Раневскую из чеховского «Вишневого сада»: «Уж очень много мы грешили…»

Алена Кравец призналась, что с детства воспитывалась в православных традициях – семья красила яйца, пекла пасхальные куличи, соблюдала посты. «Теперь я все это прививаю и своей дочери Даниэлле», – призналась дива.

А уже 2 марта она намерена начать строго соблюдать Великий Пост, испытанием готовить душу и плоть к светлому Христову Воскресению. Правда, признается, что 40 дней без секса ей будет трудно – это тяжелое испытание. «Ну да все равно нельзя пока заниматься любовью, чтобы швы после интимной пластики не разошлись», – шутит Алена Кравец.

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Последнее: «Все знают про обычные для Крещения морозы в России, поэтому я, мерзлячка по натуре, заранее решила уехать на этот праздник в теплую страну, ведь кто ж знал, что на родине холодов и снега не будет, – призналась красавица. – Согласитесь, окунуться в воду, температура которой 22 градуса, комфортнее и приятнее, нежели та, которая почти ледяная!» […]