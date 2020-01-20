Российские гимнасты вступили в спор между ВАДА и РУСАДА

Федерация спортивной гимнастики РФ (ФСГР) примет участие в споре между ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны, сообщил глава ФСГР Василий Титов.

«Федерация спортивной гимнастики РФ вместе с отдельными спортсменами будет участвовать в споре в качестве третьей стороны. Нас лишают Олимпийских игр вообще ни за что», – передает РИА «Новости» слова Титова.

Напомним, в среду сообщалось, что Олимпийский комитет РФ будет отстаивать право российских спортсменов выступать в международных стартах под флагом страны, участвуя в споре ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны.

В воскресенье член совета ИИХФ, глава Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк заявил, что в судебном споре между ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде примет участие как третья сторона Международная федерация хоккея (ИИХФ).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Все знают про обычные для Крещения морозы в России, поэтому я, мерзлячка по натуре, заранее решила уехать на этот праздник в теплую страну, ведь кто ж знал, что на родине холодов и снега не будет, – призналась красавица. – Согласитесь, окунуться в воду, температура которой 22 градуса, комфортнее и приятнее, нежели та, которая почти ледяная!» […]