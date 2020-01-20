Эвакуационный выход из затопленного кипятком отеля в Перми оказался заблокирован

Эвакуационный выход из мини-отеля «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы теплоносителя погибли пять человек, в момент происшествия был закрыт, сообщила пресс-служба Пермской сетевой компании, обслуживающей дом.
«В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход», – передает ТАСС сообщение компании.
В пресс-службе также уточнили, что до конца 2019 года теплопровод являлся бесхозным. В Пермской сетевой компании сообщили, что получили теплопровод на обслуживание от администрации города только в конце года.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС приходили в отец с проверкой в прошлом году и предписали его закрыть до 20 февраля 2019 года из-за многочисленных нарушений.
Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, еще трое человек с ожогами госпитализированы. Пострадали двое спасателей.
Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
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