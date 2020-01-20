Микитась пытался вылететь из Украины, однако пограничники его не выпустили – СМИ

20.01.2020, 12:18, Новости дня

Бывший народный депутат Максим Микитась, который является подозреваемым в уголовном деле о завладении недвижимостью Нацгвардии в размере около 82 млн грн, пытался вылететь из Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

«При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат VIII созыва Максим Микитась», – отметил Лещенко.

Издание «Страна» пишет, что источник в Государственной пограничной службе Украины подтвердил эту информацию. 

«Дали бумагу о запрете выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один», – сказал собеседник издания. Он добавил, что на руках у экс-нардепа был документ от Национального антикоррупционного бюро, который, по мнению Микитася, давал ему право покинуть страну.

В июле 2019 года у экс-нардепа Максима Микитася произошел конфликт с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа, 24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве. 21 декабря ГБР завершило досудебное расследование по этому делу.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Бывший народный депутат Максим Микитась, который является подозреваемым в уголовном деле о завладении недвижимостью Нацгвардии в размере около 82 млн грн, пытался вылететь из Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко. «При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат VIII созыва Максим Микитась», – отметил Лещенко. Издание «Страна» пишет, что источник в […]

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