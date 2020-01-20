«Золотий хрін 2019». Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей

Лауреатом третьей премии за худшее описание сексуальной сцены в украинской литературе «Золотий хрін 2019» стал роман писателя Василия Слапчука «Роман & Роман». Об этом сообщили на странице премии в Facebook.

Фрагмент, за который была присуждена награда:

«Споглядання її піхви стало для мене вже чимось невимушено-вимушеним, буденно-обов’язковим, експериментально-традиційним… Вона зуміла втулити свою пілотку в ряд звичних для мого середовища (обстановки кімнати) речей: пейзаж за вікном, вазончик на підвіконні, пляма на шпалерах, книжкові полиці, монітор комп’ютера, Мірина піхва… Тільки, якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку.

Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли в тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо.

«Ні, — кажу подумки, — народ так довго не витримає».

❗❗❗Результати Золотого хріна-2019!🍾Переможцем став Василь Слапчук і його "Роман & Роман"! 🔥Курсор вологої щілини можна… Posted by Золотий хрін on Pühapäev, 19. jaanuar 2020

Победителем читательского голосования стал рассказ Максима Деккера Le trip, mon amour. Об этом сообщает «Новое время».

«Все одно, чи є у партнера статеві болячки, чи ні. Трахати та …бати – не ракети будувати, нічого складного прихід не вимагав, просто трахай та …би! Роздягнені, ми повалилися на ліжко, Рита вчепилась у мене жаждиво, наче хижак. Її цицьки цілились у мене апетитними сосками – гріх не облизнути ці чарівні пухирці!

— Владе, без цих прелюдій! Просто візьми мене!

— Як скажете, господине!

Пеніс увійшов різко, не тицьнувшись ані у волосся, ані в статеві губи. Ідеальне проникнення в інше тіло. У тужаву теплоту. В порожнечу, оточену лискучим м’ясом».

Также в конкурсе участвовали фрагменты произведений Павла Коробчука «Ключові клапани», стихи Сергея Мартынюка из сборника «Реп’яхи», Владимира Рафеенка «Мондегрін. Пісні про смерть і любов», Оксаны Луцишиной «Іван і Феба», Василия Махно «Вічний календар», Сергея Головачева «Love tour. Липовий роман», Гаськи Шиян «За спиною», Елены Андрейчиковой «Тінь в профіль».

Премия «Золотой хрен» – ежегодная награда за худшее (неуместное, грубое, безвкусное) описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы.

К участию в конкурсе подаются впервые опубликованы тексты, вышедшие в свет в текущем году, в любом жанре поэзии, прозы или драмы.

Кто угодно может предложить жюри фрагмент текста для рассмотрения, направив цитату или скан в сообщение на Facebook-страницу «Золотого хрена» с указанием автора, названия книги, года издания и страницы.

В состав жюри входят литературный критик Юрий Володарский, журналистка Татьяна Микитенко, писательница Анна Малигон, журналистка Вероника Новикова, литературная критик Татьяна Трофименко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывший народный депутат Максим Микитась, который является подозреваемым в уголовном деле о завладении недвижимостью Нацгвардии в размере около 82 млн грн, пытался вылететь из Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко. «При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат VIII созыва Максим Микитась», – отметил Лещенко. Издание «Страна» пишет, что источник в […]