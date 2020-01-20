Две трети опрошенных «Левада-центром» россиян признают наличие политзаключенных в России

Практически две трети респондентов согласны с мнением о том, что в России есть политические заключенные. Об этом говорится в релизе «Левада-центра», опубликованном 20 января.

На вопрос: «Как вы думаете, есть ли сейчас в России политзаключенные (люди, осужденные за свои политические взгляды или за стремление участвовать в политической жизни)?» 23% опрошенных ответили «определенно да», 40% – «скорее да». Это максимальное значение положительных ответов на такой вопрос в динамике с 2004 года.

«Нет» ответили 22% респондентов, 15% затруднились с ответом.

На вопрос, «чувствуете ли вы себя свободным человеком» в российском обществе, 68% ответили положительно, 31% – отрицательно, 2% не определились.

Опрос был проведен 12–18 декабря 2019 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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