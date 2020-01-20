Гаджеты: За рекордное время 3D-принтер создал жилой дом площадью 177 кв. метра



Жилищная проблема может быть успешно решена с использованием технологий 3D печати, успешно внедряемой в строительство индивидуальных домов. В настоящее время самый большой дом в мире, созданный при помощи 3D печати находится в Дубае и его площадь составила 640 квадратных метров. Разработчики компании S-Squared создали уникальное устройство, позволяющее создавать не только большие дома, но и сократить сроки печати до рекордно малых величин.



Новый дом площадью 177 квадратных метров «построенный» принтером SQ4D установил мировой рекорд скорости печати зданий. Непосредственно на печать здания было затрачено всего 48 часов, тогда как полный производственный цикл создания дома занял 8 суток.

Использование новейшей технологии уже на следующем этапе позволит сократить время строительства еще в два раза. В настоящее время 3D печать уже используется в Мексике для создания социальных домов площадью 48 метров, которые «печатаются» всего за 24 часа. Теперь строители смогут расширить возможности 3D печати для создания полноценных, крупногабаритных индивидуальных домов.

При создании дома с помощью SQ4D были достигнуты не только рекордные показатели скорости, но и установлены еще несколько рекордов. Во-первых, такой дом обошелся в самую небольшую сумму: на строительство затрачено всего 6 тысяч долларов.

Во-вторых, принтер способен самостоятельно формировать фундамент жилища. Также максимально сокращается количество рабочих, задействованных при строительстве. Дом 177 квадратных метров был построен тремя строителями. Кроме того разработчики заявляют о высокой прочности, износостойкости и устойчивости к внешнему воздействию всех элементов конструкции. Уже в этом году компания S-Squared планирует начать печатать 3D дома в промышленных масштабах.

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