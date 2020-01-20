Мнение: Можно ли «мочить» чиновников?

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть.
Когда слова Игнатьева широко разошлись в публичном пространстве, пресс-служба чиновника разъяснила, что он имел в виду. Оказывается, «мочить» журналистов и блогеров означает, что надо «пристально изучить подноготную авторов, критикующих власть» (отсюда).
Выходит, что Путин, обещая мочить в сортире террористов, обещал не ликвидировать, а всего лишь «изучить подноготную» террористов?
И если кто-нибудь предложит «мочить» чиновников, это будет означать «изучить подноготную» чиновников? И это не будет разжиганием социальной розни по отношению к «социальной группе» «чиновники»? Или будет?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Когда слова Игнатьева широко разошлись в публичном пространстве, пресс-служба чиновника разъяснила, что он имел в виду. Оказывается, «мочить» журналистов и блогеров означает, что надо «пристально изучить подноготную авторов, критикующих власть» (отсюда). Выходит, что Путин, обещая мочить в сортире террористов, обещал не ликвидировать, а всего […]
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