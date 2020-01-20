Зависть и ревность к Караченцову злопамятный Боярский выместил на Поргиной

Свое отсутствие в Москве 27 января знаменитый питерский актер объяснил занятостью – мол,в этот день играет в спектакле. Но знакомые с Боярским люди уверяют, что дело совсем в другом. И объяснили, почему актер вымещает обиду на вдове своего коллеги по цеху.

«За две недели до автомобильной аварии, в которой пострадал Караченцов, был юбилейный концерт Дунаевского в зале «Россия», который потом снесли, – вспоминает приятель певца. – За кулисами Михаил Боярский подошел к Николаю Караченцову и сказал: «Завидую я тебе, Коля. Ты можешь и выпивать, и работать. А я могу либо работать, либо пить».

Зависть, как оказалось, часто была спутницей «графа д’Артаньяна». Боярский и Караченцов всегда шли параллельно – один в Москве, другой в Питер, – продолжает друг. – Даже в кино во многих фильмах их пробовали на одни и те же роли. Как однажды рассказал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Боярский всю жизнь очень завидовал Караченцову и ревностно относился. Близкой дружбы у них тоже не получилось – очень разные люди. Хотя снимались вместе часто».

Кстати, в последние годы, когда Караченцов болел, Боярский, как говорят, ни разу его на навестил. «Михаила Сергеевича приглашали, но он находил разные предлоги для отказа. В конечном итоге сказал: «Я не могу видеть Колю в таком виде». И это не удивительно – он не любит приезжать к инвалидам. Боярский, видимо, считает, что если инвалид, то нечего появляться на людях и надо сидеть дома», – заключил приятель в приватном разговоре с «Дни.ру».

А ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в программе НТВ «Секрет на миллион» призналась: «Однажды нас пригласила режиссер Алла Сурикова на свою картину, мы сидели в первом ряду. И вдруг мимо проходит Михаил Боярский, и он видит Колю и не здоровается. Муж спросил меня, почему он не поздоровался. Я ответила, что, может, он его не разглядел. Коля притих. Конечно, наверное, тяжело общаться с изможденным, сильно похудевшим и не ходящим человеком. Мише надо было подать ему руку и сказать, что ждет пока он встанет и выйдет на сцену. Но потом я простила Мишу»

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Последнее: Свое отсутствие в Москве 27 января знаменитый питерский актер объяснил занятостью – мол,в этот день играет в спектакле. Но знакомые с Боярским люди уверяют, что дело совсем в другом. И объяснили, почему актер вымещает обиду на вдове своего коллеги по цеху. «За две недели до автомобильной аварии, в которой пострадал Караченцов, был юбилейный концерт Дунаевского […]