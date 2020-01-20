Латышские националисты призвали запретить агитацию не на госязыке

Латвийское политическое объединение «Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии», представленное в парламенте 13 депутатами (всего 100 мест), выступает за запрет предвыборной агитации в республике не на государственном языке.

Соответствующие законодательные поправки планируется передать в понедельник на рассмотрение правящей коалиции.

Как информирует пресс-служба нацблока, поправки предусматривают, что любая предвыборная агитация должна быть только на латышском языке. Политическое объединение ссылается на конституцию республики, согласно которой единственным госязыком в Латвии является латышский, а также на преамбулу основного закона страны, в котором подчеркивается роль латышского языка, передает ТАСС.

Авторы инициативы надеются, что поправки «расширят использование латышского языка как государственного в отношении предвыборной агитации на выборах в Сейм (парламент), самоуправления и Европарламент, а также народного голосования».

Согласно выдвинутому предложению, предвыборная реклама только на латышском языке должна быть как в общественных, так и в коммерческих средствах массовой информации, в интернете, в общественном транспорте и в любых помещениях вне зависимости от того, кому они принадлежат. На случай нарушения правил предусмотрена административная ответственность.

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых – русскоязычные, однако русский язык в республике считается иностранным.

Ранее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными.

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