Латышские националисты призвали запретить агитацию не на госязыке

Латвийское политическое объединение «Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии», представленное в парламенте 13 депутатами (всего 100 мест), выступает за запрет предвыборной агитации в республике не на государственном языке.
Соответствующие законодательные поправки планируется передать в понедельник на рассмотрение правящей коалиции.
Как информирует пресс-служба нацблока, поправки предусматривают, что любая предвыборная агитация должна быть только на латышском языке. Политическое объединение ссылается на конституцию республики, согласно которой единственным госязыком в Латвии является латышский, а также на преамбулу основного закона страны, в котором подчеркивается роль латышского языка, передает ТАСС.
Авторы инициативы надеются, что поправки «расширят использование латышского языка как государственного в отношении предвыборной агитации на выборах в Сейм (парламент), самоуправления и Европарламент, а также народного голосования».
Согласно выдвинутому предложению, предвыборная реклама только на латышском языке должна быть как в общественных, так и в коммерческих средствах массовой информации, в интернете, в общественном транспорте и в любых помещениях вне зависимости от того, кому они принадлежат. На случай нарушения правил предусмотрена административная ответственность.
В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых – русскоязычные, однако русский язык в республике считается иностранным.
Ранее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Свое отсутствие в Москве 27 января знаменитый питерский актер объяснил занятостью – мол,в этот день играет в спектакле. Но знакомые с Боярским люди уверяют, что дело совсем в другом. И объяснили, почему актер вымещает обиду на вдове своего коллеги по цеху. «За две недели до автомобильной аварии, в которой пострадал Караченцов, был юбилейный концерт Дунаевского […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Изба-читальня. Приватизатор / 8 декабря
- Мнение: «Миротворец» закрывается / 10 декабря
- Путин призвал обеспечить сменяемость и обновление власти в России / 15 января
- Obozrevatel / Новости расследований «За что воевали?» Полковник ВСУ захотел «найти общий язык» и реинтегрироваться с «Л/ДНР» — потом подумал и извинился / 13 декабря
- Мнение: Ответ критиканам: нужен ли российский газ Китаю? / 3 декабря
- Мнение: Путин считает, что Ленин «заложил мину» под государственность России / 10 декабря
- Гончарук сам не понимает что несет / 31 декабря
- В отличном настроении: принц Гарри на первом официальном мероприятии после новостей о переезде в Канаду / 17 января