Латышские националисты призвали запретить агитацию не на госязыке

20.01.2020, 12:05, Новости дня

Латвийское политическое объединение «Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии», представленное в парламенте 13 депутатами (всего 100 мест), выступает за запрет предвыборной агитации в республике не на государственном языке.

Соответствующие законодательные поправки планируется передать в понедельник на рассмотрение правящей коалиции.

Как информирует пресс-служба нацблока, поправки предусматривают, что любая предвыборная агитация должна быть только на латышском языке. Политическое объединение ссылается на конституцию республики, согласно которой единственным госязыком в Латвии является латышский, а также на преамбулу основного закона страны, в котором подчеркивается роль латышского языка, передает ТАСС.

Авторы инициативы надеются, что поправки «расширят использование латышского языка как государственного в отношении предвыборной агитации на выборах в Сейм (парламент), самоуправления и Европарламент, а также народного голосования».

Согласно выдвинутому предложению, предвыборная реклама только на латышском языке должна быть как в общественных, так и в коммерческих средствах массовой информации, в интернете, в общественном транспорте и в любых помещениях вне зависимости от того, кому они принадлежат. На случай нарушения правил предусмотрена административная ответственность.

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых – русскоязычные, однако русский язык в республике считается иностранным.

Ранее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Свое отсутствие в Москве 27 января знаменитый питерский актер объяснил занятостью – мол,в этот день играет в спектакле. Но знакомые с Боярским люди уверяют, что дело совсем в другом. И объяснили, почему актер вымещает обиду на вдове своего коллеги по цеху. «За две недели до автомобильной аварии, в которой пострадал Караченцов, был юбилейный концерт Дунаевского […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика