Неизвестный украл 10 обезьян из центра для животных Калуге

Изощренный вор похитил из реабилитационного центра в Калуге 10 яванских макак. Они были найдены сотрудниками ГИБДД в автомобиле, который ехал из Брянской области, сообщает телеканал «360».

Похититель поспешил покинуть город. Правоохранители полагают, что он намеревается продать обезьян или уже это сделал. Нанесенный им ущерб оценивают в сумму не менее 250 тысяч рублей. По факту похищения было заведено уголовное дело о краже к крупном размере. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.

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Последнее: Изощренный вор похитил из реабилитационного центра в Калуге 10 яванских макак. Они были найдены сотрудниками ГИБДД в автомобиле, который ехал из Брянской области, сообщает телеканал «360». Похититель поспешил покинуть город. Правоохранители полагают, что он намеревается продать обезьян или уже это сделал. Нанесенный им ущерб оценивают в сумму не менее 250 тысяч рублей. По факту похищения […]