Неизвестный украл 10 обезьян из центра для животных Калуге

Изощренный вор похитил из реабилитационного центра в Калуге 10 яванских макак. Они были найдены сотрудниками ГИБДД в автомобиле, который ехал из Брянской области, сообщает телеканал «360».
Похититель поспешил покинуть город. Правоохранители полагают, что он намеревается продать обезьян или уже это сделал. Нанесенный им ущерб оценивают в сумму не менее 250 тысяч рублей. По факту похищения было заведено уголовное дело о краже к крупном размере. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Изощренный вор похитил из реабилитационного центра в Калуге 10 яванских макак. Они были найдены сотрудниками ГИБДД в автомобиле, который ехал из Брянской области, сообщает телеканал «360». Похититель поспешил покинуть город. Правоохранители полагают, что он намеревается продать обезьян или уже это сделал. Нанесенный им ущерб оценивают в сумму не менее 250 тысяч рублей. По факту похищения […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Блистательная, трепетная, великая»: Артур Гаспарян встретился с Софией Ротару за кулисами «Песни года» / 8 декабря
- Мнение: Потребность выговориться / 9 января
- Исполнительный продюсер «Ведьмака» Томаш Багиньский намекнул на сюрпризы между выпуском сезонов сериала / 7 января
- Наталья Подольская и Владимир Пресняков мечтали о втором ребёнке сразу после рождения сына Артемия / 27 декабря
- Наука: Учёные научились манипулировать памятью во сне / 24 ноября
- Мнение: Бёдра Бородиной / 12 января
- Алибасов ошарашил заявлением о браке с Ротару / 24 ноября
- Любимая дочь вьет веревки из Анны Седоковой / 30 ноября