Шойгу призвал совершенствовать силовой потенциал ОДКБ

Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности следует совершенствовать из-за сложной военно-политической обстановки в мире, сообщил и.о. министра обороны Сергей Шойгу при встрече с генсеком организации Станиславом Засем.

«С момента создания организации многое было сделано для совершенствования ее военной составляющей. Создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты Войск (Коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать», – сказал Шойгу.

Он назвал развитие взаимодействия в рамках ОДКБ одним из неизменных российских приоритетов, передает ТАСС.

Шойгу также поздравил Зася с вступлением в должность и пожелал ему успехов. Министр, пользуясь случаем, лично пригласил генерального секретаря ОДКБ принять участие в IX Московской конференции по безопасности, которая состоится в апреле.

Зась вступил в должность генсека ОДКБ 1 января 2020 года. До этого он занимал пост государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии.

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