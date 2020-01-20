Задержанных на акции памяти Маркелова и Бабуровой обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

На задержанных в воскресенье участников акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой составили протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «ОВД-Инфо» Ольгу Пельше.

Протоколы составлены на Александра Каприлова, Марию Фадееву и Дмитрия Ярцева.

«Мой подзащитный и еще двое обвиняются в том, что они пришли на митинг организованной группой, ввосьмером, включая пятерых несовершеннолетних. Утверждается, что они единая группа и что они несли плакаты не по тематике митинга и всячески привлекали к себе внимание. Тем самым они пропагандировали среди несовершеннолетних, с которыми якобы пришли», — рассказала адвокат.

По словам Пельше, они несли плакаты с лозунгами «ЛГБТ против репрессий», «Свободу Цветковой» и «Свободу Мишель». «Несовершеннолетние вообще на митинге не были. Это группка 15−16-летних, они шли компанией и просто пересеклись с митингом. Задержанные друг друга не все знают. Мой задержанный пришел без плаката. Он взял плакат, пока шел у кого-то и некоторое время его нес. Плакаты проверяли на входе, все плакаты были допущены на митинг», — сказала адвокат.

По данным «Белого счетчика», во вчерашнем шествии приняли участие более 1400 человек.

Адвокат Маркелов и корреспондентка «Новой газеты» Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве. В 2011 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в этом убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве, получила 18 лет колонии.

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Последнее: На задержанных в воскресенье участников акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой составили протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «ОВД-Инфо» Ольгу Пельше. Протоколы составлены на Александра Каприлова, Марию Фадееву и Дмитрия Ярцева. «Мой подзащитный и еще двое обвиняются в том, что они пришли […]