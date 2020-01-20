Автоновости: Volkswagen: нужны реформы, или будет, как с Nokia

Глава Volkswagen Group предрек скорую гибель традиционным автопроизводителям, если они очень быстро не научатся ориентироваться в постоянно меняющейся действительности. В VW собираются сокращать издержки и активнее внедрять новые технологии.

Герберт Дисс решился на программное заявление: чтобы не повторить судьбу бренда Nokia (который, отказавшись от совершенствования своих продуктов, утратил лидерские позиции на рынке), Volkswagen Group должна ускорить реформирование собственной стратегии.

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Концерн должен, по мнению руководителя, более активно инвестировать в развитие новейших технологий – например, онлайн-сервисов, беспилотного транспорта и тому подобное. Кроме того, Герберт Дисс отметил увеличивающееся давление на автопроизводителей со стороны экологических ведомств, что приводит к необходимости активного внедрения электромобилей или хотя бы гибридных силовых установок.

Все вышеперечисленное требует снижения расходной части ради сохранения норм прибыли, и следующий элемент стратегии, на котором VW планирует концентрироваться – это уменьшение расходов и повышение производительности.

По данным Reuters, одна из ключевых целей VW Group сегодня – это повышение рыночной стоимости концерна до 200 миллиардов евро, то есть, более, чем вдвое.

"Таким образом, это, вероятно, самая трудная задача, с которой Volkswagen когда-либо сталкивался", – заявил Дисс, попутно отметив, что эра классических автопроизводителей подходит к концу.

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Последнее: Глава Volkswagen Group предрек скорую гибель традиционным автопроизводителям, если они очень быстро не научатся ориентироваться в постоянно меняющейся действительности. В VW собираются сокращать издержки и активнее внедрять новые технологии. Герберт Дисс решился на программное заявление: чтобы не повторить судьбу бренда Nokia (который, отказавшись от совершенствования своих продуктов, утратил лидерские позиции на рынке), Volkswagen Group должна […]