Автоновости: «Тревожную кнопку» Эра-Глонасс подключат к ОСАГО

Оформление ДТП для получения возмещения по полису ОСАГО в рамках европротокола в ближайшие годы может значительно упроститься, так как минимум частично будет переведено на автоматические рельсы. Фиксацию обстоятельств ДТП хотят доверить электронике.

Подготовку к технической революции в области оформления аварий ведут параллельно Российский союз автостраховщиков и оператор системы "Эра-Глонасс" – АО "Глонасс". Как сообщают "Известия", РСА выступит заказчиком разработки необходимого программного обеспечения и создателем технической документации, а оператор займется "железом" и экспериментами по внедрению новинки.

Утверждается, что если проект будет реализован, электроника самостоятельно сможет фиксировать обстоятельства ДТП (в первую очередь, направление движения и сведения об ударе, включая его время, силу и распределение ударных нагрузок) и в зашифрованном виде передавать их в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Это не освободит участников ДТП от необходимости оформления бумажных документов, но заметно упростит фиксацию обстоятельств аварии. Предполагается, что новой функцией можно будет воспользоваться только при условии получения компенсаций в рамках европротокола

По словам директора по управлению и развитию продуктов АО "Глонасс" Артема Климовского, ведущие автопроизводители уже участвуют в обсуждении перспектив установки нового терминала на самые массовые модели. Однако опрошенные изданием представители индустрии пока не в восторге от будущего нововведения.

Дело в том, что применение нового блока "Эра-Глонасс" потребует не только переоформления нормативных документов, но и прохождения автомобилями заново сертификационных процедур, а это весьма затратно. Тем не менее, по расчетам авторов проекта, система может заработать уже в 2021 году.

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