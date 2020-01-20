Автомобиль вместе с ребенком угнали под Самарой

В Самарской области неизвестный угнал ВАЗ-2110, в котором находился четырехлетний ребенок, пишут СМИ.
Инцидент произошел утром в понедельник в городе Кинель, пишет РЕН-ТВ.
Подозреваемый высадил ребенка у одного из продуктовых магазинов, сотрудники магазина сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Полицейские доставили ребенка в отдел, а после передали родителям.
Сейчас правоохранители занимаются поиском похищенной машины.
В ноябре в Екатеринбурге коллектор случайно забрал у женщины автомобиль вместе с ее трехлетней дочерью.
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Последнее: В Самарской области неизвестный угнал ВАЗ-2110, в котором находился четырехлетний ребенок, пишут СМИ. Инцидент произошел утром в понедельник в городе Кинель, пишет РЕН-ТВ. Подозреваемый высадил ребенка у одного из продуктовых магазинов, сотрудники магазина сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Полицейские доставили ребенка в отдел, а после передали родителям. Сейчас правоохранители занимаются поиском похищенной машины. В […]
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