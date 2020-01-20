Мнение: Затылки и темечки древних римлянок

Аристократки Римской империи носили очень сложные прически, которые были признаком их высокого социального статуса. Часто это были парики, сделанные из роскошных волос рабынь из северных варварских земель. Как именно выглядели эти прически спереди, мы в принципе представляем благодаря бюстам и фотографиям с них.

Но как же эти штуковины выглядели сзади?

Вот, я наткнулась на любопытный цикл фотографий, который позволит это рассмотреть.

Благодарить за это стоит датского участника википедии по имени Twdk, который пошел в их копенгагенский музей слепков и отфотографировал бюсты с неожиданных ракурсов. Такая опция возможна лишь с гипсовыми копиями — мраморные подлинники кто ж позволит постороннему человеку так со всех сторон опасно обходить.

Фаустина



Знание фасонов римских причесок для искусствоведов очень важно: именно оно позволяет датировать портреты с точностью до десятилетия.

Происходит это благодаря тяги людишек к обезьянничанью (которое мы наблюдаем сегодня и у тех, кто слишком много смотрится в инстаграмм). Ой, сорри, выражусь поизящней — благодаря склонности человечества следить за актуальными трендами в области высокой моды и стремлению им соответствовать.

Атрибутируют с помощью этого мраморные головы элементарно: вот есть портрет императрицы Ливии Друзиллы, жены Августа. Что это она — известно совершенно достоверно, там и надпись, предположим, есть, и на монетах профиль идеально совпадает. Императрица на этом бюсте зачесывает челочку вот так вот, а кудри взбивает вот так вот. Следовательно, бюсты всех совершенно неизвестных женщин с такой челочкой и локонами сделаны именно в августовскую эпоху, когда женщины носили тип прически такой же, как жена императора.

Ливия Друзилла



Мода менялась очень быстро, и следили за ней не с меньшим интересом, чем сейчас за тем, с какой брошкой вышла Кейт Миддлтон и с каким маникюром Меган Маркл.

Если прическа указывает на точный период благодаря сходству с эталоном, в чертах лица тоже есть физиогномическое родственное сходство, плюс сам бюст отличается тонкой (дорогостоящей) работой, но имя персоны установить не возможно, то пишут, что человек неизвестен, но из такой-то династии.

Неизвестная из дома Юлиев-Клавдиев



Если родственного сходства не просматривается, то пишут, что человек периода такой-то династии, или просто пишут цифру века, чтобы не путать.

Видите, эта пожилая дама, судя по хохлку, как у жены Августа — того же периода (начало 1 века), но лицо — явно не из той семьи.

Пожилая римлянка



А вот в эпоху династии Флавиев скульпторы очень кстати изобрели буравчик для сверления дырок в мраморе, а дамы повадились строить у себя на голове мочалкоподобные халабуды, подобные депутаткам современной российской Думы.

Поэтому любой студент-искусствовед первокурсник, разбуди ему ночью и покажи вот это, с легкостью, в любом состоянии алкогольного опьянения, назовет, какой именно династии этот портрет (причем конкретно годы правления династии он наверняка помнить не будет).

Неизвестная женщина эпохи Домициана



"Принцесс" обычно ваяют более красивыми, гладкими с лица, чем простых женщин. Даже если прическа та же самая.

Юлия Флавия



Женщина на протяжении жизни, конечно, могла менять прически. И это мешает опознанию ее портретов искусствоведами. Вот сюда поставлю еще портретов той же Юлии Флавии (не из Копенгагена, но пусть будут).

Мы теперь знаем, что за этими кудряшками на лбу сзади может скрываться вообще что угодно!

Но вернемся обратно в датский музей слепков.

Вот эта голова, предположительно, изображает Матидию. А может, тоже ту же самую Юлию Флавию. Атрибуция — дело такое, сложное.

Матидия Младшая



Иногда со сменой династии происходит резкая смена стилистики, иногда нет.

Иногда при смене императора происходит.

Вот тут мы видим, как императором становится Адриан — человек, обладающий тонким художественным вкусом. Если даже его жена Вибия Сабина при предыдущем царствовании и носила тоже халабуды, однако фотографироваться он ей в таком виде не разрешал, очевидно.

Вибия Сабина (единоутробная сестра предыдущей тетеньки Матидии Младшей)



Интересно, пытался ли какой-нибудь реконструктор или кинокостюмер повторить это на живых волосах? Это же убиться. Меня утешает только надежда, что это парики, накладки, шиньоны. а не живые волосы намертво на клею.

Фаустина Старшая



Фаустина Младшая



Фаустина Младшая



Посмотрите на следующую даму и сравните с предыдущими: нетрудно догадаться, что династия Антонинов тут кончилась, и началась новая, Северов. Концепция меняется сильно.

Женщины из этой династии были сирийками, возможно, у них были толстые кудрявые волосы, и поэтому они делали так (а у Фаустин, возможно, тонкие русые).

Юлия Домна



Если скульпторы — реалисты, то пряди волос изображаются так, что мы ощущаем их толщину и структуру. В определенные периоды же мастера стремятся к упрощению, огрублению. Изображения волос становятся практически орнаментом, делаются насечками (почерк насечек — это тоже улика для установления периода). Есть мнение, что насечки на палеолитических венерах — это вот точно такие же изображения пересечений косичек.

Транквиллина (жена Гордиана III)



На этом экспозиция слепков в том музее хронологически заканчивается, но поскольку я маньяк, вот, поискала вам и подобрала, что было с прическами дальше III века н.э.

Т.н. Салонина (жена Галлиена)



(Портретов становится все меньше и меньше чисто количественно, жанр умирает)

Св. Елена, мать Константина



Ну вот собственно и Византия наступила, Дальше смотреть нечего, с точки зрения точности причесок.

Св. Флацилла (?), 4 век.



Источник: Шакко

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Последнее: Аристократки Римской империи носили очень сложные прически, которые были признаком их высокого социального статуса. Часто это были парики, сделанные из роскошных волос рабынь из северных варварских земель. Как именно выглядели эти прически спереди, мы в принципе представляем благодаря бюстам и фотографиям с них. Но как же эти штуковины выглядели сзади? Вот, я наткнулась на любопытный […]