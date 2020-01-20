Пермский отель, где люди погибли при прорыве трубы, собирались закрыть

Мини-отель «Карамель», где в ночь на понедельник прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, через месяц планировалось закрыть, сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как информирует Ura.ru, отель работал легально. По данным источника издания, в 2019 году гостиницу проверяли сотрудники МЧС, которые предписали освободить помещение до 20 февраля 2020 года.
«Не успели закрыться», – добавил источник, уточнив, что предписание о прекращении такой деятельности в помещении сотрудники МЧС выдали из-за многочисленных нарушений безопасности.
Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, еще трое человек с ожогами госпитализированы. Пострадали двое спасателей.
Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
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