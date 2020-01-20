На форум в Давос поедут 23 нардепа от «Слуги народа»

23 народных депутата из парламентской фракции «Слуга народа» поедут на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу фракции.

Так, в Давос отправятся глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22-го по 24 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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