Свитолина осталась на пятом месте в рейтинге WTA, Ястремская обновила личный рекорд

20.01.2020, 11:42, Новости дня

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 20 января, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в топ-5, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обновила личный рекорд.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга Свитолина не сменила свою позицию и занимает пятую строчку рейтинга, Даяна Ястремская поднялась на три ступеньки и занимает 21-е место, что является ее личным рекордом.

В первой сотне списка присутствует еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая поднялась на восемь строчек и находится на 83-й позиции.

Лидером обновленного рейтинга WTA осталась Эшли Барти из Австралии, на втором месте – Каролина Плишкова из Чехии, на третьем – румынка Симона Халеп.

На прошлой неделе Ястремская дошла до финала турнира серии Premier, который прошел в австралийской Аделаиде, где проиграла Барти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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