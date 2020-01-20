В Москве проверяют все «Пятерочки» и «Магниты» из-за угрозы взрыва

По столице России прокатилась новая волна сообщений о минировании социальных объектов и многолюдных заведений. На этот раз появилась информация, что взрывы могут произойти в Савеловском и Хорошевском судах, нескольких роддомах и крупных торговых центрах, а также в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит», сообщает телеканал «360».

Данные о минировании передавались анонимно. Правоохранители проверяют свыше 100 школ, детских садов и магазинов на наличие взрывных устройств. Как сообщает РИА Новости, данных об эвакуации объектов не поступало.

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