В Москве проверяют все «Пятерочки» и «Магниты» из-за угрозы взрыва

По столице России прокатилась новая волна сообщений о минировании социальных объектов и многолюдных заведений. На этот раз появилась информация, что взрывы могут произойти в Савеловском и Хорошевском судах, нескольких роддомах и крупных торговых центрах, а также в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит», сообщает телеканал «360».
Данные о минировании передавались анонимно. Правоохранители проверяют свыше 100 школ, детских садов и магазинов на наличие взрывных устройств. Как сообщает РИА Новости, данных об эвакуации объектов не поступало.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Преподавателей русскоязычных школ направят на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад. В интервью агентству «Интерфакс – Украина» она рассказала, что с сентября русскоязычные школы будут переведены на обучение на украинском языке. На вопрос о том, не будет ли у детей, особенно в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно о госпитализации Галины Волчек / 24 декабря
- Мнения: Трансгендерная идеология уже добралась до России / 25 декабря
- В Украине около 36 тыс. детей получили статус пострадавших от вооруженного конфликта / 27 ноября
- Анонсирован визит Путина на «Адмиралтейские верфи» / 26 ноября
- Катастрофа украинского самолета. «Київстар» и lifecell предоставят абонентам скидки на звонки в Иран / 9 января
- Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 15 человек / 15 декабря
- Компания Subaru показала тизер универсала Levorg STI Sport / 26 декабря
- Американцы второй раз за две недели сломали туалет на МКС / 11 декабря