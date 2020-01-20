В Москве проверяют все «Пятерочки» и «Магниты» из-за угрозы взрыва

20.01.2020, 11:37, Разное

По столице России прокатилась новая волна сообщений о минировании социальных объектов и многолюдных заведений. На этот раз появилась информация, что взрывы могут произойти в Савеловском и Хорошевском судах, нескольких роддомах и крупных торговых центрах, а также в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит», сообщает телеканал «360».

Данные о минировании передавались анонимно. Правоохранители проверяют свыше 100 школ, детских садов и магазинов на наличие взрывных устройств. Как сообщает РИА Новости, данных об эвакуации объектов не поступало.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Преподавателей русскоязычных школ направят на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад. В интервью агентству «Интерфакс – Украина» она рассказала, что с сентября русскоязычные школы будут переведены на обучение на украинском языке. На вопрос о том, не будет ли у детей, особенно в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика