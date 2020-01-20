МИД подтвердил смену министра иностранных дел КНДР

Москва знает о назначении нового министра иностранных дел Северной Кореи, но контактов с ним пока не запланировано, сказал замглавы МИД Игорь Моргулов.
«Да, назначен новый министр иностранных дел, нам известно», – сказал Моргулов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что контакты с новым министром КНДР пока не планируются.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщило, что Северная Корея сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного и председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона.
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