МИД подтвердил смену министра иностранных дел КНДР

20.01.2020, 11:37, Новости дня

Москва знает о назначении нового министра иностранных дел Северной Кореи, но контактов с ним пока не запланировано, сказал замглавы МИД Игорь Моргулов.

«Да, назначен новый министр иностранных дел, нам известно», – сказал Моргулов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что контакты с новым министром КНДР пока не планируются.

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщило, что Северная Корея сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного и председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона.



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