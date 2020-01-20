Политолог: Меркель не удалось перехватить инициативу по Ливии

«То, что конференция прошла в Берлине – это плюс для Меркель. Но она не может контролировать процесс изнутри – Турция и Египет там действуют самостоятельно. Меркель может быть лишь медиатором, и с помощью Путина искать компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя заявления немецких СМИ о том, что канцлеру ФРГ якобы удалось перехватить инициативу по урегулированию конфликта в Ливии.

«Если рассматривать ситуацию исключительно с ливийской точки зрения, то стороны сделали маленький шаг вперед, и это можно считать прогрессом. Было бы странно ожидать, что конференция решит все вопросы, что Сарадж и Хафтар пожмут друг другу руки, и вместе уедут в аэропорт», – сказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По его словам, в Ливии «еще очень далеко до реального мира». «В стране нет единого и абсолютно легитимного для всех правительства. Там все делится по племенному признаку, а это признак антигосударственности. Нужно учитывать запущенность конфликта, и то, что и за Сараджем и Хафтаром стоят люди, которые тоже должны между собой договориться. Особенно это касается Турции и Египта», – отметил собеседник.

При этом главный итог конференции выходит за рамки внутриливийской проблематики. «Стороны собирались в Берлине для того, чтобы учиться сочетать интересы друг друга. Ливия представляет собой огромнейший полигон, где сходятся интересы великих держав – США, России, Германии, Франции, Италии, Турции, Саудовской Аравии, Египта, отчасти Китая. На этом полигоне, в отличие от Сирии – камерного театра, стороны могут отточить возможности разговора друг с другом в рамках нового многополярного и постамериканского мирового порядка. Чем они там отчасти и занимались», – сказал Мирзаян.

«Потому прошедшая в Берлине конференция – это маленький шаг для Ливии, и большой шаг для всего человечества. Для Меркель в этом тоже есть плюс. Но она в данном случае может быть лишь медиатором, и с помощью Путина искать компромиссы», – заключил Мирзаян.

Напомним, в воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе встречи решений.

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности, а также предложили создать механизм экономического восстановления Ливии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.

По мнению издания Deutsche Welle, берлинская конференция стала «звездным часом немецкой дипломатии», а Меркель «удалось перехватить внешнеполитическую инициативу». А немецкое издание Die Welt выразило мнение, что канцлер Германии пытается избежать повторения в Ливии «сирийского сценария», где решающей силой при урегулировании конфликта стала Россия.





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