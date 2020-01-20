Мнение: Пост против многодетных семей.

Недавно на «Дзене» одна альтернативно одарённая доказывала, что многодетные семьи все сплошь хорошие (мне, чья мама как раз в школе у гопоты из этих семей работает и таки насмотрелась). И я не смог её так переубедить, хотя полностью согласен со сказанным в ЖЖ одной дамой: «Вы много знаете благополучных многодетных семей? Я о своем опыте писала. У меня тут целый дом, заселенный многодетными семьями — как-то не очень все». И действительно, вот интересно, в какой это параллельной Вселенной многодетные семьи все сплошь приличные и положительные? И зачем алкашне позволяют беспрепятственно размножаться? Или пусть дети таки страдают и нация вырождается, что ли?

А тем, кого возмутили мои «негуманные» слова в последней фразе, я отвечу. Читал про одну семью, в которой было одиннадцать детей и парализованная жена беременна двенадцатым. Вот вы ИМ про «гуманизм» расскажите…

Источник: Достало

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