7 советов, чтобы кожа оставалась чистой после занятий спортом

Пользу хорошего комплекса физических упражнений для здоровья сложно переоценить. Но у тех, кто регулярно занимается, периодически могут возникать проблемы с кожей. Они связаны с избыточным потоотделением, выработкой кожного сала и размножением бактерий на коже. Такие проблемы не должны быть поводом для прекращения упражнений. Специалисты Американской дерматологической ассоциации рассказали, что нужно делать, чтобы предотвратить появление угрей или избавиться от них.

«Хотя упражнения сами по себе не вызывают появление угрей, привычка ухаживать за кожей до и после занятий значительно влияет на кожу. Поскольку в тренировочных залах много бактерий, важно поддерживать хорошую гигиену во время упражнений для предупреждения закрытия пор и размножения в них вредных бактерий», — утверждает Элизабет Хаусманд (Elizabeth Bahar Houshmand), научный сотрудник Американской дерматологической ассоциации.

Сайт News Medical опубликовал советы доктора Хаусманд для предупреждения появления угрей после физических упражнений.

1. Надевайте чистую, не обтягивающую и водоотводящую одежду, которая не будет натирать кожу. Одежда и аксессуары, которые сидят слишком туго (например, головные повязки, бретельки лифчика, одежда из спандекса), могут способствовать появлению угрей в местах повторяющегося трения.

2. Снимайте любой макияж перед упражнениями, поскольку он закрывает поры кожи. Используете средства для снятия макияжа, которые не содержат жир, а также марлевые салфетки и мицеллярную воду.

3. Если вы делаете упражнения на свежем воздухе, не жалейте солнцезащитного крема для всех участков кожи, которые не закрыты одеждой. Солнечная радиация не только увеличивает риск рака кожи. Она способна провоцировать воспаление кожи и сыпь, поскольку способствует увеличению выработки кожного сала. Рекомендуется применять крем широкого спектра защиты с фактором защиты не менее 30. На упаковке должно быть указано, что крем водостойкий, без жира или не забивает поры кожи.

4. Старайтесь поддерживать сухость кожи во время тренировки. Используйте чистое полотенце. Не следует тереть им кожу, это может вызвать раздражение или воспаление имеющихся угрей.

5. Протирайте общественные тренажеры. На них может быть большое количество бактерий, которые способствуют появлению угрей. Некоторые залы предоставляют специальные растворы для протирания. Для этого можно использовать и влажные салфетки. Хорошим тоном будет протереть спортивное оборудование и после занятий.

6. Принимайте теплый душ немедленно после спортивных занятий. Участки кожи с угрями мойте мягкими очищающими средствами, на которых есть указание, что они не содержат жиров, не закрывают поры или некомедогенны. Если у вас жирная кожа, можно подумать об использовании средств, которые содержат салициловую кислоту или бензоилпероксид. Если у вас нет возможности сразу принять душ, помойте руки и протрите лицо тампоном с салициловой кислотой.

7. После душа нужно надеть чистую одежду, а потную – отправить в стирку.

«Помните, что у угрей может быть много причин, включая генетические, гормональные, стресс и прием лекарств. Если у вас остаются угри, несмотря на следование перечисленным правилам, обратитесь к дерматологу», — напоминает доктор Элизабет Хаусманд.

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