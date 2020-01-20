Зеленский — Украине нужно найти героев, которые не вызывают противоречий

20.01.2020, 11:30, Новости дня

Чтобы украинцы могли совместно жить в единой стране, нужно построить общую историю и найти тех героев, которые не вызывали бы в обществе споров ни сейчас, ни в будущем, считает Владимир Зеленский. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский президент также добавил, что данный вопрос нужно держать как можно дальше от политики.


Reuters

У Украины сложная история, в разных частях страны — разные герои, и чтобы украинцы сейчас могли совместно жить в единой стране, нужно построить общую историю, а значит — найти тех героев, которые не вызывали бы в обществе споров ни сейчас, ни в будущем. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel.

Журналисты спросили у украинского президента: «Именование улиц украинскими националистическими героями — вещь довольно противоречивая. Что вы думаете по этому поводу?».

«Это очень сложный и чувствительный вопрос. Это вопрос о том, как люди с разной историей, с разным отношением могут совместно жить на практике. Есть герои, которых уважают на Западе и в Центре Украины. Есть и другие украинцы, которые имеют своих героев и думают иначе. И я понимаю разные чувства. Поэтому я неоднократно очень чётко говорил: если уж мы так усложнили историю, давайте построим историю общую», — ответил Владимир Зеленский.

«Найдём тех людей, чьи имена не вызывают споров в нашем настоящем и нашем будущем. Давайте называть памятники и улицы в честь тех людей, имена которых не провоцируют конфликт. У нас есть наши современные герои — люди, которые сделали историю, учёные, люди в космосе, великие спортсмены, много писателей. Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать этот вопрос как можно дальше от политики», — пояснил свою точку зрения украинский президент.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский актер Максим Виторган и его пассия, актриса Нино Нинидзе, расстались. Об этом сообщает VistaNews. По сообщению издания, пост, который Виторгон разместил в Stories Instagram, стал прямым подтверждением разрыва. «Когда тебя предали – это все равно что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается», – такую цитату русского писателя Льва Толстого опубликовал актер. Фото: […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика