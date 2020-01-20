Россияне оформили первые загранпаспорта в криптобиокабинах

20.01.2020, 11:30, Новости дня

Российские граждане впервые оформили заграничные паспорта нового поколения с помощью криптобиокабин – автоматических комплексов по сбору биометрических данных, установленных в многофункциональных центрах «Мои документы», сообщила пресс-служба Ростеха.

В госкорпорации сообщили, что в конце прошлого года были установлены и протестированы первые криптобиокабины в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг. В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов, говорится в сообщении на сайте Ростеха.

Сдать биометрические данные для загранпаспорта можно самостоятельно в любое время. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, затем получить индивидуальный штрихкод. Отсканировав код в криптобиокабине, можно самостоятельно сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и отсканировать разворот с фото российского паспорта.

В зашифрованном виде личные данные передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления документов.

Готовый документ можно получить в МФЦ.

По статистике, в РФ ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых биометрические. В Ростехе подчеркивали, что автоматизация процесса сдачи биометрических данных уменьшает риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации.

Комплекс выдачи загранпаспортов начали тестировать летом 2018 года.



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