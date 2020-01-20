Нападающий сборной Украины пропустит 2-3 месяца из-за операции – СМИ

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы, сообщает бельгийское издание HLN.

По информации источника, у Яремчука – травма ахиллова сухожилия, из-за чего 19 января украинец должен был перенести операцию.

Главный тренер «Гента» надеется, что Яремчук сможет вернуться до конца марта – до матчей плей-офф чемпионата Бельгии.

В этом сезоне украинец провел 30 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Сборная Украины, за которую выступает Яремчук, 14 июня начнет выступления на чемпионате Европы 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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