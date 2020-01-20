Мужчина устроил стрельбу в ТЦ Омска

20.01.2020, 11:30, Новости дня

В полицию Омска из больницы поступило сообщение о госпитализации женщины с огнестрельным ранением, полученным в ходе праздничного мероприятия. Подозреваемого разыскивают, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.

По данным полиции, сотрудники одной из фирм, расположенной в торговом комплексе в Кировском округе, устроили корпоратив. Увидев отдыхающих, проходивший мимо мужчина попытался зайти внутрь, думая, что это развлекательное заведение. Его не пустили, и мужчина ушел, а затем вернулся с охотничьим ружьем, информирует издание «Новый Омск». Он выстрелил в дверь помещения, за которой находилась 36-летняя женщина. В результате она получила ранение голени.

Стрелявший мужчина скрылся с места происшествия, но его личность установлена, принимаются меры к задержанию. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как действовать, если рядом с вами началась стрельба.



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