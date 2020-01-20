Полякова и ее 14-летняя дочь показали фигуры в купальниках

Украинская певица Оля Полякова разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала вместе с 14-летней дочерью Машей в раздельных купальниках на пляже.
«Когда дочь уже с тебя. А ты все еще телочка», – написала она.
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Когда дочь уже с тебя …))) а ты все ещё телочка)))
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З водохрещам! Людоньки!!! *
Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым.
У Поляковой есть также младшая дочь Алиса. Маша родилась в 2005 году, Алиса – в 2011-м.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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