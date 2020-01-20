В Китае жертвами неизвестного коронавируса стали три человека

В Китае три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных неизвестным коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

За два дня число заболевших в Китае составило 139 человек. Таким образом, зафиксировано уже более 200 случаев заражения неизвестным коронавирусом.

Вспышка распространилась из города Ухань в другие крупные города Китая. В Пекине, например, сообщили о двух заболевших.

Китайские медики определили инфекцию, которая впервые появилась в Ухане в декабре 2019 года, как штамм коронавируса. Они считают, что он привел ко вспышке вирусной пневмонии.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса его работа была приостановлена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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