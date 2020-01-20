Зеленский о разговорах с Трампом: Я делал то, что мог

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, что в разговорах с президентом США Дональдом Трампом стремился закреплять хорошие отношения Киева и Вашингтона.

Зеленский подчеркнул, что «не делал ничего противозаконного». Он добавил, что в ходе разговоров с Трампом «делал то, что мог как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки».

Он добавил, что продолжает вести себя, как и раньше, – старается «не допустить какого-либо вовлечения Украины или каждого украинца в политическую ситуацию в Соединенных Штатах».

Зеленский отметил, что не хочет, чтобы США вовлекали Украину «в какое-либо дело, связанное с их внутренней политикой».

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, американский президент просил украинского расследовать дело в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын вероятного конкурента Трампа на выборах президента 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию.

В Палате представителей Конгресса США начали расследование в рамках процедуры импичмента.

Демократы 10 декабря 2019 года представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. Дело об импичменте Трампу уже передали в Сенат.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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