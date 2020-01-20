Светлана Хоркина рассекретила пол и имя второго ребенка

О втором ребенке Светланы Хоркиной, кроме даты рождения, до сегодняшнего дня ничего не было известно. В октябре она коротко объявила на своей странице в Instagram о рождении малыша:
Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.
Завтра младшему ребенку Хоркиной исполнится три месяца, а в минувшее воскресенье, 19 января, ей самой исполнился 41 год. В честь дня рождения двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях стала гостей утреннего шоу «Доброе утро» на Первом канале. В эфире она все же решилась раскрыть свой главный секрет и призналась, что снова родила сына, и даже назвала имя малыша:
Прекрасный подарок я сделала себе на день рождения — в прошлом году я стала мамой во второй раз. Теперь я ращу двоих прекрасных сыновей. Старшему сыну, Святославу, уже 14 лет, а младшему, Ивану, через пару дней будет уже три месяца.
Светлана призналась, что все успевать ей помогает только четкое планирование дел и расписание. Напомним, помимо домашних и материнских обязанностей, спортсменка выполняет обязанности и государственные: сейчас она является государственным советником, первым заместителем начальника российского спортивного клуба ЦСКА и вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.
Надо рационально использовать свое время. Надо успевать быть и мамой, и любящей женой, и уделять время любимой работе. Вся моя жизнь связана со спортом, и у меня впереди много планов… У меня всю жизнь — спортивный режим, но сегодня есть, конечно, неудобные моменты. Ребенок еще маленький и требует максимальной концентрации внимания на себе. Но, когда видишь, как он утром сладко потягивается и улыбается тебе, то не думаешь о том, чтобы выспаться,
— рассказала она в небольшой беседе с ведущей. Также накануне Светлана опубликовала в Instagram свое первое фото с маленьким Иваном на руках, под которым поздравила подписчиков с Крещением. Можно предположить, что незадолго до праздника спортсменка крестила сына.
Светлана Хоркина с младшим сыном Иваном
Напомним, в апреле 2011 года Светлана Хоркина вышла замуж за госслужащего Олега Кочнева. Завершившая спортивную карьеру в 2004-м, она с тех пор редко афиширует личную жизнь. О том, что 40-летняя Светлана и 63-летний Олег Кочнев, вскоре станут родителями, СМИ узнали в начале сентября, когда они вместе с сыном спортсменки от предыдущих отношений, 14-летним Святославом, пришли на премьеру фильма Валерия Тодоровского «Одесса». На красной ковровой дорожке она появилась уже на последних неделях беременности.
Светлана Хоркина со старшим сыном Святославом
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