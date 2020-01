Снова вместе: Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились на Премии Гильдии киноактеров

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США. Одним из главных моментов вечера стало, как несложно догадаться, появление на красной дорожке бывших супругов — Брэда Питта и Дженнифер Энистон. В этот вечер оба не остались без почетных статуэток: Дженнифер получила награду за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале» за «Утреннее шоу», а Брэд взял приз как «Лучший актер второго плана» за фильм «Однажды в… Голливуде».

Получая свою статуэтку, Питт не упустил возможности пошутить со сцены по поводу своей личной жизни:

Я напишу об этом в моем профиле в Tinder.

Он также иронично добавил, что роль в фильме Тарантино — ветерана войны, который живет в трейлере со своим питбулем — далась ему легко, так как образ этого героя не сильно отличается от реальной жизни актера:

Парень, который любит быть под кайфом, не смог ужиться со своей женой. О да, для меня эта роль стала испытанием!

За плечами у Питта два развода, а в недавнем интервью для The New York Times актер признался, что сейчас увлекается психоделиками.

Камера, которая снимала церемонию, поймала в момент речи Питта реакцию Дженнифер. Та на слова про развод лишь мило улыбнулась.

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston’s acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guys—it really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsCpic.twitter.com/th9sm1js4D

— E! News (@enews) 20 января 2020 г.

Когда же на сцену за наградой поднялась Энистон, Питт был уже за кулисами. Он слушал речь своей бывшей по прямой трансляции, которая велась на расставленных там телевизорах.

Встречу бывших супругов за кулисами церемонии засняли дежурившие фотографы. Актеры мило улыбнулись друг другу, тепло обнялись, а также поздравили друг друга с получением наград.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

