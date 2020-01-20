Соловьев: Американцы в Ливии устроили хаос и умыли руки

20.01.2020, 11:12, Новости дня

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев оценил американскую внешнюю политику в отношении Ливии, приведя цитаты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США и нынешнего главы американской дипломатии Майка Помпео.

«Все что надо знать о американской внешней политике. Устроили хаос и умыли руки», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Журналист привел следующие цитаты:

«2011 год, глава Госдепа США Хиллари Клинтон: «Мы на стороне ливийского народа – и будем защищать его без колебаний».

Все в том же году, Хиллари Клинтон о убийстве Каддафи: «Мы пришли, мы увидели, он умер».

2020 год, глава Госдепартамента США Майк Помпео: «Настало время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее – будущее, свободное от насилия, раздуваемого внешними игроками».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обратила внимание на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ливийцы «должны сами решить, каким будет их будущее». Она с иронией отметила, что глава американской дипломатии, возможно, заимствует такие заявления с сайта российского внешнеполитического ведомства.



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