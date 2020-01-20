Временное управление — способ решения проблем МКД

Временное управление — способ решения проблем МКД

20.01.2020, 11:09, Новости
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В Рыбинске решают проблемы домов, у которых нет управляющей компании или не выбран способ управления.

В 2019 году 37 МКД, оставшихся без управления после банкротства ОАО «Управляющая компания», были переданы во временное управление АО «Рыбинская управляющая компания», еще четыре дома — во временное управление ООО «УК «Волжский».

С 12 января 2019 вступили в действие изменения Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок управления МКД, собственники помещений в котором не выбрали способ управления таким домом или не определена управляющая компания.

— Управляющая компания для временного управления МКД выбирается органом местного самоуправления из перечня организаций, подавших заявление о включении в этот перечень и признанных участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации. Основным условием на включение в этот перечень является добровольное согласие управляющей организации, — пояснила Алла Тетюшкина, заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Временная УК ведет деятельность по управлению многоквартирным домом сроком не более одного года. По истечению этого времени собственники помещений должны самостоятельно определиться со способом управления или заключить договор управления с управляющей организацией по результатам открытого конкурса.

В Рыбинске данный перечень утвержден постановлением администрации. До недавнего времени в него были включены АО «Рыбинская управляющая компания» и ООО «УК «Волжский», на текущий момент в перечень входит только АО «Рыбинская управляющая компания».

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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