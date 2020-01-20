Допуск в школу невакцинированных детей будет ответственностью директора учебного заведения – Новосад

Вопрос допуска в школу невакцинированных детей будет ответственностью руководителя учебного заведения, заявила в интервью «Интерфакс-Украина», фрагмент которого опубликован 20 января, министр образования и науки Украины Анна Новосад.
«За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку», – сказала Новосад.
Министр подчеркнула, что соответствующие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения Украины.
По словам Новосад, Минобразования обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в форму 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививок. «Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса», – заявила министр образования.
14 августа 2019 года тогдашняя исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что непривитые дети не должны быть допущены в школы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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