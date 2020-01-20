Буксир «Выборг» загорелся в порту Архангельска

Пожар на морском буксире «Выборг» произошел в порту Архангельска, сообщили в региональном главке МЧС.
«В 09:50 мск по адресу: проспект Никольский, 15, произошел пожар на судне «Выборг». Пожар ликвидирован в 10:32 мск. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе 34 человек и семи единиц техники», – передает ТАСС сообщение МЧС.
В пресс-службе ведомства добавили, площадь пожара составила 150 кв. метров, возгоранию предшествовали огневые работы. Причины пожара выясняются.
Напомним, в среду иранский сухогруз загорелся в Махачкале.
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